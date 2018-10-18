2018-10-18T19:06:15+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл в пятый раз подряд

В Кургане «ураганные» были разбиты в пух и прах
Юрий КОЗЛОВ
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Хозяева еще в дебюте матча придавили воронежскую команду к ее воротам. И уже на четвертой минуте с точным броском Владимира Джига наш вратарь Виктор Корняков не справился – 0:1. Хоккеисты «Зауралья» и не думали останавливаться. Наградой им стала чудная комбинация, в конце которой Дмитрий Колготин прямо на блюдечке выкатил шайбу под выстрел Дениса Цыганова – 0:2.

Игроки «Бурана» в самой середине матча ответили классным розыгрышем большинства, в котором эффектную точку поставил Константин Майоров – 1:2. Но тут же пропустили выпад хозяев, завершившийся голом Егора Коробкина – 1:3.

Уже в самом начале третьего периода Цыганов оформил дубль и снял вопросы о победителе – 1:4. На сладкое своим болельщикам игроки «Зауралья» оставили размашистую комбинацию, которую завершил Евгений Сулимов. 1:5 – разгром…

«Буран» остался на 25 месте с 11 очками. 24 октября «ураганные» сразятся с товарищем по несчастью – китайским клубом «КРС-ОЭРДЖИ», с шестью очками обосновавшимся на последнем месте. Игра начнется в 19.00.

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