Воронежские приставы арестовали свадебные платья у владелицы салона

СЕГОДНЯ 18:48 2018-10-18T18:48:32+03:00

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Воронежская предпринимательница, владелица свадебного салона, накопила долг по аренде. Как сообщают в службе судебных приставов, сумма долга достигла 380 тысяч рублей. Добиться выплаты этой суммы приставам не удавалось, поэтому те наложили арест на счета. Когда это не помогло, сотрудники УФССП приняли решение арестовать имущество должницы. Часто это бывает, например, автомобиль неплательщика. Но не в этом случае. Выбор пал на то, чем торговала предпринимательница - свадебные платья. Таким образом, из салона изъяли 15 нарядов.

Мера возымела действие. Долг воронежская владелица свадебного салона закрыла. После чего наряды вернулись в ее магазин.