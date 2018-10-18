2018-10-18T18:21:45+03:00
Звезды

В Воронеже выступит Венский Штраус-оркестр

Концерт коллектива пройдет в конце октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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30 октября в Воронеж с гастролями снова приедет Венский филармонический Штраус-оркестр, в составе которого играют лучшие музыканты из разных стран Европы. Коллектив называют хранителем венской музыкальной традиции, оркестр сочетает виртуозность с глубоким знанием австрийского музыкального наследия. В его репертуаре произведения Гайдна, Брамса, Моцарта, Штрауса. Оркестр успешно гастролирует по Европе и миру, удивляя зрителей оригинальной интерпретацией известных композиций.

В этот раз дирижировать оркестром будет маэстро Андраш Дэак.

Концерт пройдет в театре оперы и балета 30 октября в 19.00 (12+).

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