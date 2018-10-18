2018-10-18T18:19:09+03:00
Звезды

Ансамбль имени Игоря Моисеева покажет воронежцам танцы народов мира

Артисты приедут на гастроли в конце октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеж приезжает коллектив с 80-летней историей. 29 октября поклонников своим творчеством порадует Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Это первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира. За время существования коллектива, благодаря беспрестанным усилиям Игоря Моисеева и его артистов, сохранено и творчески осмыслено фольклорное танцевальное творчество нашей страны и народов других стран. С первых зарубежных гастролей (Финляндия, 1945) ансамбль Игоря Моисеева является негласным Российским послом мира. За рекордное количество гастролей ансамбль занесен в российскую Книгу рекордов Гиннеса.

Сегодня ансамбль имени Моисеева продолжает развивать и обогащать творческий метод интерпретации фольклора, пропагандируя его приемы и принципы в своих выступлениях на лучших сценах планеты.

Концерт ансамбля имени Моисеева пройдет 29 октября в театре оперы и балета в 19.00.

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