В центре Воронежа появится новая детская площадка
В четверг, 18 октября, руководитель управы Центрального района Инна Шеина встретилась на улице Помяловского с местными жителями, чтобы обсудить планы по оборудованию новой детской площадки. Ее собираются сделать на пересечении улиц Помяловского и Левой Суконовки.
Инна Шеина сказала активистам, что в земле под предложенным ими под площадку местом проходят различные коммуникации. В итоге ее решили сделать чуть подальше, отступив буквально несколько метров в сторону.
Руководитель управы попросила жильцов помочь вырубить заросли, убрать мусор, разровнять грунт и песок. Активисты согласились.
Детскую площадку планируют сделать до конца октября.