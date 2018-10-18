2018-10-18T18:18:07+03:00
Общество

В центре Воронежа появится новая детская площадка

Ее оборудуют на улице Помяловского к концу октября
Юрий КОЗЛОВ
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В четверг, 18 октября, руководитель управы Центрального района Инна Шеина встретилась на улице Помяловского с местными жителями, чтобы обсудить планы по оборудованию новой детской площадки. Ее собираются сделать на пересечении улиц Помяловского и Левой Суконовки.

Инна Шеина сказала активистам, что в земле под предложенным ими под площадку местом проходят различные коммуникации. В итоге ее решили сделать чуть подальше, отступив буквально несколько метров в сторону.

Руководитель управы попросила жильцов помочь вырубить заросли, убрать мусор, разровнять грунт и песок. Активисты согласились.

Детскую площадку планируют сделать до конца октября.

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