На проект «Спорт - норма жизни» в Воронежской области до 2023 года потратят около 1,5 млрд руб
До 2023 года на спортивные нужды Воронежской области поступит из федерального бюджета около 1,5 млрд. рублей. Эти средства направят реализацию проекта «Спорт - норма жизни». Руководитель управления физкультуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин сообщил, что наш регион участвует в 11 из 12 направлений программы.
В рамках проекта планируют построить и реконструировать инфраструктуру спортивно-тренировочных региональных центров, приобрести комплекты оборудования для спортшкол олимпийского резерва. Продолжится работа по совершенствованию и модернизации инфраструктуры стадионов «Чайка» и «Локомотив» (под занятия массового потребителя), также закупят спортивно-технологическое оборудование для физкультурно-спортивных комплексов.