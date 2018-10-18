2018-10-18T17:40:51+03:00
Спорт

На проект «Спорт - норма жизни» в Воронежской области до 2023 года потратят около 1,5 млрд руб

В рамках программы построят тренировочные центры, купят оборудование для школ олимпийского резерва
Ярослав ИВАНОВ
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До 2023 года на спортивные нужды Воронежской области поступит из федерального бюджета около 1,5 млрд. рублей. Эти средства направят реализацию проекта «Спорт - норма жизни». Руководитель управления физкультуры и спорта Воронежской области Владимир Кадурин сообщил, что наш регион участвует в 11 из 12 направлений программы.

В рамках проекта планируют построить и реконструировать инфраструктуру спортивно-тренировочных региональных центров, приобрести комплекты оборудования для спортшкол олимпийского резерва. Продолжится работа по совершенствованию и модернизации инфраструктуры стадионов «Чайка» и «Локомотив» (под занятия массового потребителя), также закупят спортивно-технологическое оборудование для физкультурно-спортивных комплексов.

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