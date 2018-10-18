2018-10-18T17:32:15+03:00
Общество

Легендарному воронежскому нападающему, борющемуся с раком, нужна помощь

Сергею Крестененко требуются деньги на операцию
Юрий КОЗЛОВ
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Cергей Крестененко.Cергей Крестененко.Фото: fanclub-fakel.ru
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Одному из лучших в истории «Факела» нападающему, победителю Кубка СССР в составе московского «Динамо» Сергею Крестененко срочно нужна операция. Сергей Васильевич в его 62 года борется сразу с двумя страшными болезнями – раком прямой кишки и лейкозом крови.

Две операцию Сергею Крестененко провели в Воронеже, а вот удалять опухоль надо в московском институте имени Сеченова, так как операция очень сложная и требуются дорогие одноразовые инструменты и высокотехнологичное оборудование. Стоит она 250 тысяя рублей. Денег на нее у семьи Крестененко нет.

Всех, кто может помочь, просят перевести деньги на карту Сбербанка – 4276 8130 1819 9823 (Сергей Васильевич К.). Можно также сделать перевод по телефонному номеру 8 930 401 08 70. Есть и третий вариант – перечислить деньги на следующие реквизиты:

Кор. счет: 30101810600000000681 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Воронежа

ОКАТО 20401380000

ИНН 7707083893

КПП 366402001

БИК 042007681

Р/с: 40817810213001785797.

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