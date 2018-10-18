Воронежские врачи спасли трехгодовалого ребенка, отравившегося угарным газом

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-18T17:29:37+03:00

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Воронежская семья, проживающая на улице Каширской, отравилась угарным газом. Об этом рассказали в пресс-службе городских спасателей. Как выяснилось, причиной отравления стала «обратная тяга в газовом котле из-за принудительной электрической вытяжки, расположенной над газовой плитой».

17 октября на пульт дежурного левобережной подстанции скорой помощи поступил сигнал об отравлении угарным газом семьи из трех человек. Помимо родителей под угрозой был еще и трехгодовалый ребенок.

- На вызов выехали две бригады скорой медицинской помощи. Взрослых госпитализировали в центр острых отравлений воронежской областной клинической больницы №1, где им оказали всю необходимую помощь. Ребенок в сопровождении врача доставлен в областную детскую больницу №1. Экстренно вызвали заведующую отделением гипербарической оксигенации и гравитационной хирургии крови ВОДКБ №1 Марину Каржан, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

К счастью, состояние ребенка удалось стабилизировать. Врачи в 00:45 провели мальчику сеанс баротерапии. 18 октября медики оценивают состояние взрослых членов пострадавшей семьи как удовлетворительное. У мальчика также отмечается положительная динамика, прогноз благоприятный.