В Воронеже собутыльник обиделся на приятеля и поджег его «девятку»

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-18T17:16:52+03:00

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17 октября около десяти вечера полицейских вызвали на Киевскую - там горел ВАЗ-21093. К приезду оперативников «девятка» сгорела практически до остова. 33-летний хозяин оценил материальный ущерб в сумму около 30 000 рублей. Он же предположил, что к пожару причастен его 32-летний приятель. Тот был в гостях у потерпевшего, потом они поссорились. После чего сгорел автомобиль.

Когда полицейские пришли к приятелю, тот признался, что после конфликта не сумел сдержать негативные эмоции, разбил стекло в машине своего визави, облил бензином, поджег машину и уехал домой на собственном авто. Теперь ему придется ответить за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.