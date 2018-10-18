Воронежские студенты сыграли в мини-футбол в честь 100-летия комсомола

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-18T17:01:19+03:00

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18 октября в воронежском сквере Комсомольский в честь 100-летия ВЛКСМ прошел турнир по мини-футболу среди студентов вузов. На поле встретились команды Воронежского государственного технического университета, Центрального филиала Российского государственного университета правосудия, Воронежского института МЧС.

- По словам большинства молодых спортсменов, они хорошо знают историю самой массовой советской молодежной организации. Знают о подвигах комсомольцев – защитников Родины, о героях трудовых свершений. Перенимают их бесценный опыт, - рассказали в управе Ленинского района.

Победителями соревнований стали ребята из института МЧС, второе место заняла команда из РГУП, третье – из ВГТУ. Призеры футбольного турнира получили от управы района кубки, медали и грамоты.