2018-10-18T16:59:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области за неделю изъяли 15 подельных купюр

Полицейские предупреждают горожан об ответственности и советуют проверять серии крупных "бумажек", у фальшивок они одни и те же
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже и области участились случаи хождения фальшивых денег. Только за прошедшую неделю полицейские изъяли из оборота 15 купюр, имеющих признаки подделки.

Подделки обнаружили при инкассации в различных финансовых учреждениях, а в отделения банков они поступили в основном из гипермаркетов. Полицейские возбудили уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» и устанавливают каналы поступления подделок в регион. А пока правоохранители предупреждают воронежцев: из добропорядочных граждан легко превратиться в нарушителя закона, если вы, обнаружив фальшивку, вместо того, чтобы сдать ее в органы, пытаетесь ей расплатиться. Таким образом, вы станете соучастником преступления, которое наказывается лишением свободы на срок до 15 лет.

Также полицейские напоминают: проверяйте на банкнотах серии, поддельные купюры зачастую имеют одни и те же номера:

- для 5000 рублей: БХ27425**, ВИ77495**, ВС76893**, АБ34625**.

- для 1000 рублей: ТЛ57022**, ЗЭ76341**, ЬН37028**, ТЛ57213**.

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