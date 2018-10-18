2018-10-18T17:48:49+03:00
Общество

Воронежских архитекторов приглашают на Осеннюю школу «Зодчество VRN»

Участники займутся разработкой концепций реновации местных ДК
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Целую неделю, с 23 по 30 ноября, на «Ликерке», где обосновался культурно-образовательный центр управления архитектуры и градостроительства Воронежской области (ул. Кольцовская, 24к) будут идти занятия Осенней школы «Зодчество VRN». В образовательной программе - открытые лекции и мастер-классы.

Участники школы в командах будут работать над подготовкой концепций реновации типовых ДК Воронежа - заниматься наружным и внутренним переосмыслением функций и макетированием объектов под руководством действующих архитекторов одного из бюро.

Участие в занятиях могут принять студенты старших курсов (не ниже 3) факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ, а также молодые архитекторы в возрасте до 35 лет. Всего наберут не более 32 человек, заявки принимают до 29 октября.

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