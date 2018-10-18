В Воронежской области бизнесмен незаконно осушил пруд
Сотрудники прокуратуры Воробьевского района разбираются в причинах незаконного осушения пруда.
По данным прокуратуры, администрация Воробьевки передала в аренду бизнесмену земельный участок, на котором был расположен пруд «Вязовый», являющийся федеральной собственностью. Предприниматель осушил его, не согласовав свои действия с ведомством, контролирующим рыболовство в регионе. Он хотел провести ремонт гидротехнического сооружения, а вода ему мешала.
- Бизнесмену внесли представление об устранении нарушений закона. В итоге двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сброс воды прекратили, - рассказали в прокуратуре Воробьевского района.
Обстоятельства осушения пруда продолжают выяснять полицейские.
Так выглядел пруд до осушения.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области