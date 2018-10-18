2018-10-18T16:24:55+03:00
Общество

В Воронежской области бизнесмен незаконно осушил пруд

Предприниматель арендовал участок, но не имел право трогать водоем [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Таким стал пруд после действий предпринимателя.Таким стал пруд после действий предпринимателя.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Сотрудники прокуратуры Воробьевского района разбираются в причинах незаконного осушения пруда.

По данным прокуратуры, администрация Воробьевки передала в аренду бизнесмену земельный участок, на котором был расположен пруд «Вязовый», являющийся федеральной собственностью. Предприниматель осушил его, не согласовав свои действия с ведомством, контролирующим рыболовство в регионе. Он хотел провести ремонт гидротехнического сооружения, а вода ему мешала.

- Бизнесмену внесли представление об устранении нарушений закона. В итоге двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, сброс воды прекратили, - рассказали в прокуратуре Воробьевского района.

Обстоятельства осушения пруда продолжают выяснять полицейские.

Так выглядел пруд до осушения. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Так выглядел пруд до осушения.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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