2018-10-18T16:04:12+03:00
Общество

В УФАС обнаружили сговоры на торгах по организации питания школьников

Четыре компании признали наличие соглашений между ними
Юлия ТЕРНОВА
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Воронежское УФАС вскрыло сговор на торгах по организации горячего питания школьников. Антимонопольщики пришли к выводу, что 22 конкурса в 2017 году были проведены с серьезными нарушениями.

- Во всех указанных конкурсах всегда участвовали две фирмы, - сообщают в пресс-службе УФАС. - В одних конкурсах это были ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Комбинат школьного питания», в других – ООО «Столица плюс» и ООО «Глобус», в третьих – ООО Комбинат питания «Солнечный» и ООО «Столица плюс». При этом установлено, что во всех указанных организациях одно и то же физическое лицо осуществляет функции главного бухгалтера и начальника отдела кадров. Также все организации находятся по одному и тому же юридическому и фактическому адресу.

Компании признали наличие договоренностей. Накануне в антимонопольной службе возбудили три дела по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции.

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