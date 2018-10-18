В Воронежской области будут судить дальнобойщика, присвоившего груз на 8 млн. рублей

СЕГОДНЯ 15:52 2018-10-18T15:52:10+03:00

Дальнобойщик, пожелавший нажиться на чужом грузе, может сесть на десять лет. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Он должен был привезти 20 тонн лома меди в Саранск, а в итоге продал его в Таганрог

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Прокурор Грибановского района передали в суд уголовное дело жителя Ростовской области. Его обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере».

По данным следствия, в ноябре 2017 года работник транспортной компании принял по доверенности 20 тонн лома меди в городе Аксай Ростовской области, чтобы перевезти этот груз в Саранск. До столицы Мордовии дальнобойщик доехал, но там передумал отдавать товар, а, напротив, решил его присвоить. При помощи приятеля, личность которого в ходе следствия установить не удалось, он перегнал машину в село Верхний Карачан Грибановского района, там выгрузил лом меди. В итоге 20 тонн груза отправились в Таганрог. Кто их купил, следователи тоже не узнали.

- Таким образом, единственным обвиняемым остался дальнобойщик. Мужчина признал свою вину и согласился на рассмотрение уголовного дела в особом порядке. Максимальный срок, грозяющий ему, - десять лет тюрьмы, - рассказали в прокуратуре Грибановского района.