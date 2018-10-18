В Воронеже пропал 79-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-18T15:25:31+03:00

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В Воронеже ушел из дома и не вернулся 79-летний пенсионер. Это произошло накануне, 17 октября, в поселке Дзержинского на улице Тельмана. Дома дедушка не ночевал, родственники обратились в поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

Как сообщают волонтеры, рост пропавшего Михаила Колмыкова около 170 - 175 сантиметров, худощавое телосложение. Из дома вышел в черной фуфайке, черной безрукавке, синих спортивных штанах, утепленных галошах и черной шапке крупной вязки. Если вы могли где-то видеть Михаила Дмитриевича, сообщите об этом поисковикам по номеру, указанному под фото, или позвоните на универсальный экстренный номер 112.