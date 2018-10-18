В Воронеже могут закрыть автомагазин, шиномонтаж и сервисный центр

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-18T15:57:13+03:00

Они работали в зданиях, которые ввели в эксплуатацию без разрешения мэрии [фото]

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Сотрудники прокуратуры Воронежа обнаружили, что здания на Волгоградской, 30 «у», Димитрова, 124 «г» и Дубровина, 15 «а» в Левобережном районе ввели в эксплутацию без ведома городской администрации. Между тем в них развернули бурную коммерческую деятельность. Там сейчас располагаются магазин актозапчастей, шиномонтаж, сервисный центр для ремонта машин.

Прокурор Воронежа возбудил в отношении юридических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью по этим адресам, дела об административных правонарушениях. Им придется отвечать по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию». Материалы направили в Арбитражный суд Воронежской области.

Кроме того, в ходе проверки выяснили, что сотрудники ООО «Сфера» использовали земельный участок по улице Волгоградская, 30 «у» не по целевому назначению. Административный материал по ст. 8.8 КоАП направили в управление Росресстра по Воронежской области.

...и ремонтного сервисного центра.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

- В итоге юридические лица были оштрафованы на 70 тысяч рублей. Принимаются меры по устранению нарушений градостроительного и земельного законодательства, - рассказали в прокуратуре Воронежа.