Воронежская ОЭЗ: подготовка площадки, поиск резидентов и низкие цены на электроэнергию

СЕГОДНЯ 15:20 2018-10-18T15:20:37+03:00

Обо всем этом говорилось в минувшую среду, 17 октября, на совещании в региональном правительстве, провел которое губернатор Александр Гусев

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– Формально еще статуса нет, но в любом случае эта часть площадки должна и будет развиваться. Поэтому с точки зрения инженерных коммуникаций мы должны уже сейчас принимать правильные решения, готовить необходимую документацию и начинать строить. И еще один вопрос – это поиск потенциальных резидентов, - отметил Александр Гусев.

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