ФАС признала незаконным недопущение воронежской компании до акциона по строительству дороги в обход Боброва

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-18T15:07:27+03:00

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АО "ДСК Автобан" обратилась с жалобой в антимонопольную службу из-за того, что ее не допустили до аукциона на строительство новой трассы в обход Боброва. В этих торгах победила компания ООО "Трансстроймеханизация". В ФАС рассмотрели жалобу и признали незаконным решение аукционной комиссии. Поэтому контракт между заказчиком и выбранным подрядчиком пока не подписан. Стоимость работ оценивают в 5,1 миллиарда рублей.

Причиной отказа стали якобы неправильно оформленные документы. Например, конкретные показатели товаров не соответствовали требованиям заказчика.