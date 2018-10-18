2018-10-18T14:47:37+03:00
Происшествия

В Воронеже убийца вызвал скорую своей жертве

Трагедия случилась на улице Краснозвездная
Юрий КОЗЛОВ
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Мужчина забил знакомого до смерти голыми руками.Мужчина забил знакомого до смерти голыми руками.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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В ночь с 14 на 15 октября 47-летний мужчина зашел в гости к 49-летнему знакомому, живущему на улице Краснозвездной Советского района. Они выпили и во время этого процесса поссорились.

По данным следствия, гость набросился на хозяина и стал бить его руками и ногами по голове и по шее. Когда приступ ярости прошел, мужчина понял, что натворил и вызвал скорую. Приехавшие врачи уже ничем не могли помочь.

- Мужчину задержали, он заявил, что бил знакомого, но не хотел его убивать. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до 15 лет лишения свободы), - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Советскому району Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Филимонов.

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