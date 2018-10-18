В сгоревшем доме под Воронежем нашли тела пенсионерки и ее сына: в истории разбирается СК

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-18T15:45:32+03:00

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Сегодня,18 октября 2018 года, в доме на улице Ленинской в селе Сухая Березовка Бобровского района произошел пожар. В обгоревшей постройке обнаружили два тела. Они принадлежат 86-летней хозяйке и ее 60-летнему сыну. Хотя по предварительным данным причиной пожара стало неосторожное курение, следователи все же проведут проверку и выяснят, от чего скончались хозяева.

- Сотрудники СК провели осмотр места происшествия, продолжают опросы очевидцев. В рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара, - заключили в пресс-службе регионального следственного управления.