Под Воронежем при загадочных обстоятельствах пропал рыбак

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-18T13:49:48+03:00

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В субботу, 13 октября, в селе Курино Липецкой области при странных обстоятельствах пропал воронежец, который приехал с тремя друзьями отдохнуть и порыбачить. Молодые люди расположились у реки Воронеж. Они растянулись по берегу и сидели с удочками на незначительном расстояниии друг от друга. Около двух ночи товарищи увидели, что Дмитрий Абрамов задремал на своем раскладном рыбацком стуле. Через сорок минут стало ясно, что у парня клюет: его удочка была снабжена специальным колокольчиком. Но его самого на месте уже не было...

Молодые люди сами обследовали берег и прибрежную зону, а затем вызвали МЧС. Водолазы не нашли тела Дмитрия в реке. Даже три дня спустя не ясно, что случилось с воронежцем. Родственники пропавшего просят помощи. Если вы владеете какой-то информацией, сообщить ее можно по этому номеру: 8 920 457 64 15.

Ориентировка, которую самостоятельно изготовили родственники Дмитрия