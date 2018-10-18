2018-10-18T13:49:48+03:00
Происшествия

Под Воронежем при загадочных обстоятельствах пропал рыбак

В воде тела не нашли, человек словно исчез
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Фото Дмитрия из соцсети, используется с согласия родственниковФото Дмитрия из соцсети, используется с согласия родственников
Изменить размер текста:

В субботу, 13 октября, в селе Курино Липецкой области при странных обстоятельствах пропал воронежец, который приехал с тремя друзьями отдохнуть и порыбачить. Молодые люди расположились у реки Воронеж. Они растянулись по берегу и сидели с удочками на незначительном расстояниии друг от друга. Около двух ночи товарищи увидели, что Дмитрий Абрамов задремал на своем раскладном рыбацком стуле. Через сорок минут стало ясно, что у парня клюет: его удочка была снабжена специальным колокольчиком. Но его самого на месте уже не было...

Молодые люди сами обследовали берег и прибрежную зону, а затем вызвали МЧС. Водолазы не нашли тела Дмитрия в реке. Даже три дня спустя не ясно, что случилось с воронежцем. Родственники пропавшего просят помощи. Если вы владеете какой-то информацией, сообщить ее можно по этому номеру: 8 920 457 64 15.

Ориентировка, которую самостоятельно изготовили родственники Дмитрия

Ориентировка, которую самостоятельно изготовили родственники Дмитрия

Ориентировка, которую самостоятельно изготовили родственники Дмитрия

Ориентировка, которую самостоятельно изготовили родственники Дмитрия

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже пропал 79-летний пенсионер
В Воронеже могут закрыть автомагазин, шиномонтаж и сервисный центр
Воронежская ОЭЗ: подготовка площадки, поиск резидентов и низкие цены на электроэнергию
ФАС признала незаконным недопущение воронежской компании до акциона по строительству дороги в обход Боброва
В Воронеже убийца вызвал скорую своей жертве
В сгоревшем доме под Воронежем нашли тела пенсионерки и ее сына: в истории разбирается СК
В Ленинском районе Воронежа прошла санитарная ночь
Воронежской бобслеистке не дают тренироваться из-за поста в Instagram
Недавно изготовленный в Воронеже Ан-148 может стать последним в своем роде
Готовы ли районы Воронежской области к наплыву туристов?
После теракта в Керчи в воронежских учебных заведениях проверят охрану и работу систем оповещения
Жительницу Воронежской области будут судить за убийство собутыльницы из-за оскорбления
В Воронежской области в аварии пострадали пять человек
На пожаре в Воронежской области погибли пенсионеры
В Воронеже семья с трехгодовалым ребенком отравилась угарным газом
Экс-режиссер ТЮЗа расскажет воронежцам о современном искусстве
Проект Воронежской особой экономической зоны рассматривает Минфин
В Воронежском ТЮЗе будут комментировать спектакли для незрячих зрителей