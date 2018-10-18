2018-10-18T13:00:52+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа прошла санитарная ночь

Чистоту на улицах наводили 11 машин и 12 рабочих
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В преддверии общегородского субботника, который пройдет в Воронеже 20 октября, в Ленинском районе проводят санитарные дни и даже – ночи. В уборке принимают активное участие не только сотрудники управы, но и работники предприятий и учреждений, расположенных на территории Ленинского района. Работники комбината благоустройства трудятся в круглосуточном режиме.

- Так прошедшей ночью работало 11 единиц различной техники и бригады ручной уборки общей численностью 12 человек, - рассказали в управе. – Поливали улицы, собирали и вывозили мусор с обочин дорог и тротуаров.

За минувшую ночь собрали и вывезли листву и ветви опиленных деревьев с улиц Ворошилова, Кропоткина, Плехановской, 9 Января, Ф. Энгельса, Куцыгина, Свободы, Станкевича, 20 лет Октября, Грамши, Б Стрелецкая, Кр. Партизан, С. Перовской, Краснознаменной общим объемом 130 кубометров. И 15 тонн пескосмета с обочин дорог.

Работа продолжилась и утром в четверг.

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