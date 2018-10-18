2018-10-18T12:56:47+03:00
Спорт

Воронежской бобслеистке не дают тренироваться из-за поста в Instagram

Полина Назарук пожаловалась в соцсети на то, что предоставленный ей боб больше похож на дрова [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Полина Назарук вынуждена отдыхать.Полина Назарук вынуждена отдыхать.Фото: Инстаграм.
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Не все ладно сейчас в российском бобслее. В этом лишний раз убедил пост в Инстаграме воронежской спортсменки, серебряного призера чемпионата мира среди молодежи до 23 лет Полины Назарук. Полина так описала тренировки на сборах:

«На дровах, снова, снова и снова… что за фигня? Ненавижу это дерьмо! Добро пожаловать в нашу команду! Я не могу получить другой боб, потому что это я… хорошо, президент! Я так вас люблю».

После этого поста Полину отстранили от тренировок. Объяснили это тем, что она нарушила дисциплину. Не любят у нас тех, кто выносит сор из избы. В Воронеже Полина может тренировать только легкоатлетические навыки – бобслейной трассы в нашем регионе нет. Так что за критику ей срывают весь план подготовки.

Тот самый пост. Фото: Инстаграм.

Тот самый пост.Фото: Инстаграм.

Кстати, если кто-то считает, что наша спортсменка раздувает скандал на пустом месте, можно напомнить последние допинговые «разборки» в бобслее и, что самое важное, результаты нашей сборной по этому виду спорта на Олимпиаде в Пхенчхане. Точнее их отсутствие.

В Воронеже Полина тренируется с другими воронежскими бобслеистами в подтрибунном помещении стадиона. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже Полина тренируется с другими воронежскими бобслеистами в подтрибунном помещении стадиона.Фото: Юрий КОЗЛОВ

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