Воронежской бобслеистке не дают тренироваться из-за поста в Instagram
Не все ладно сейчас в российском бобслее. В этом лишний раз убедил пост в Инстаграме воронежской спортсменки, серебряного призера чемпионата мира среди молодежи до 23 лет Полины Назарук. Полина так описала тренировки на сборах:
«На дровах, снова, снова и снова… что за фигня? Ненавижу это дерьмо! Добро пожаловать в нашу команду! Я не могу получить другой боб, потому что это я… хорошо, президент! Я так вас люблю».
После этого поста Полину отстранили от тренировок. Объяснили это тем, что она нарушила дисциплину. Не любят у нас тех, кто выносит сор из избы. В Воронеже Полина может тренировать только легкоатлетические навыки – бобслейной трассы в нашем регионе нет. Так что за критику ей срывают весь план подготовки.
Тот самый пост.Фото: Инстаграм.
Кстати, если кто-то считает, что наша спортсменка раздувает скандал на пустом месте, можно напомнить последние допинговые «разборки» в бобслее и, что самое важное, результаты нашей сборной по этому виду спорта на Олимпиаде в Пхенчхане. Точнее их отсутствие.
В Воронеже Полина тренируется с другими воронежскими бобслеистами в подтрибунном помещении стадиона.Фото: Юрий КОЗЛОВ