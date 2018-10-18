Недавно изготовленный в Воронеже Ан-148 может стать последним в своем роде

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-18T12:45:26+03:00

Минобороны больше не будет заказывать эти самолеты у ВАСО

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Накануне стартовали летные испытания пассажирского самолета Ан-148. Они начались на воронежском авиазаводе, где и произвели лайнер. Это пятнадцатый и последний самолет, выпущенный здесь по госконтракту для министерства обороны РФ. Об этом сообщают в группе, посвященной Ан-148. Это детище завода ВАСО поступит в отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный в Свердловской области.

Предполагается, что эту модель больше вообще не станут выпускать в России. Теперь судьбу модели самолета якобы должно решить наличие или отсутствие заказов.