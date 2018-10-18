2018-10-18T12:16:00+03:00
Общество

Готовы ли районы Воронежской области к наплыву туристов?

Воронежская областная Дума инициировала обсуждение перспектив развития туристической отрасли региона
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Рамонском районе состоялось выездное заседание Комитета по предпринимательству и туризму регионального парламента.

В нем приняли участие депутаты Воронежской облдумы, представители областного департамента предпринимательства и торговли, администрации Рамонского района, руководители музейных комплексов, представители предпринимательского сообщества в сфере туризма.

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24