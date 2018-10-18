Готовы ли районы Воронежской области к наплыву туристов?
Воронежская областная Дума инициировала обсуждение перспектив развития туристической отрасли региона
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В Рамонском районе состоялось выездное заседание Комитета по предпринимательству и туризму регионального парламента.
В нем приняли участие депутаты Воронежской облдумы, представители областного департамента предпринимательства и торговли, администрации Рамонского района, руководители музейных комплексов, представители предпринимательского сообщества в сфере туризма.