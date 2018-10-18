После теракта в Керчи в воронежских учебных заведениях проверят охрану и работу систем оповещения

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-18T12:06:41+03:00

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После нападения на колледж в Керчи, где гибли 18 человек и более 50 пострадали, руководителям образовательных учреждений Воронежа поручили провести внеплановые мероприятия по усилению мер безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Во всех организациях проверят охрану и работу систем оповещения. А детям и педагогам напомнят о необходимости соблюдения норм и правил безопасности. Например, о том, что:

- необходимо обращать внимание на подозрительных людей,

- на предметы, любые подозрительные мелочи. Сообщать о них сотрудникам правоохранительных органов (телефон дежурных служб Управления МВД России по городу Воронежу- 255-57-22; ГУ МВД – 251-12-16), в оперативный штаб (222-98-76), в единую дежурно-диспетчерскую службу города (222-33-12, 222-33-15 или 112 с мобильного телефона), дежурному УФСБ РФ по Воронежской области – 255-04-44);

- не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра;

- обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, сумки, портфели, свертки, книги и пр.