Жительницу Воронежской области будут судить за убийство собутыльницы из-за оскорбления

СЕГОДНЯ 11:56 2018-10-18T11:58:10+03:00

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Воронежские следователи передают в суд уголовное дело об убийстве в селе Заброды Калачеевского района. Тогда 35-летняя женщина зарезала собутыльницу.

Инцидент произошел в мае 2018 года в частном доме. Компания выпивала. Когда хозяин пошел покупать дополнительное спиртное, и разгорелся конфликт.

Сожительница мужчины оскорбила одну из участниц застолья. Тогда ее подруга, решив проучить 53-летнюю обидчицу, стянула ее с дивана, несколько раз ударила по голове и телу, а потом взяла нож и ударила им потерпевшую в шею. Женщина умерла на месте.

Обвиняемая потом оправдывалась, что не хотела убивать. Теперь ей придется ответить по закону, дело передали в суд, сообщили региональном следственном управлении СК России.