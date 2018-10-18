В Воронежской области в аварии пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 11:15 2018-10-18T11:15:15+03:00

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Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 17 октября около трех часов дня в Павловском районе. На 643-м километре М4 «Дон» 36-летний водитель грузовика «Вольво» из Нижегородской области не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди «Киа рио».

В аварии пострадали пять человек: 48-летний водитель легковушки из Ростовской области и его пассажиры: 11-летний мальчик, 10-летняя девочка, 33-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.