2018-10-18T11:15:15+03:00
Происшествия

В Воронежской области в аварии пострадали пять человек

Среди них двое детей
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 17 октября около трех часов дня в Павловском районе. На 643-м километре М4 «Дон» 36-летний водитель грузовика «Вольво» из Нижегородской области не справился с управлением и столкнулся с движущейся впереди «Киа рио».

В аварии пострадали пять человек: 48-летний водитель легковушки из Ростовской области и его пассажиры: 11-летний мальчик, 10-летняя девочка, 33-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24