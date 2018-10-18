На пожаре в Воронежской области погибли пенсионеры

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-18T11:47:53+03:00

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Утром 18 октября пожар унес жизни двух пенсионеров в селе Сухая Березовка Бобровского района.

- Сообщение о загорании дома на ул.Ленинская поступило на пульт дежурного в 7.16. Через 16 минут после вызова огонь потушили два пожарных расчета. В результате пожара в жилом доме сгорели диван и пол. Погибли два человека, 86-летняя женщина и 60-летний мужчина, предположительно, мать и сын. Специалисты уточняют причины пожара, по предварительной информации, это неосторожность при курении, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

По данному факту следственными органами СК России по Воронежской области проводится доследственная проверка.