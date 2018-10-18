В Воронеже семья с трехгодовалым ребенком отравилась угарным газом

СЕГОДНЯ 10:46 2018-10-18T10:46:14+03:00

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Воронежская семья, проживающая на улице Каширской, отравилась угарным газом. Об этом рассказали в пресс-службе городских спасателей. Сообщение о ЧП поступило от врача скорой помощи вчера в 22.55. На место прибыли оперативная группа и специалисты газовой службы. Как выяснилось, причиной отравления стала «обратная тяга в газовом котле из-за принудительной электрической вытяжки, расположенной над газовой плитой».

В результате происшествия, в больницу госпитализировали трехлетнего ребенка, его 27 летнюю мать и 29-летнего отца.

Почему образуется угарный газ?

Угарный газ - продукт неполного сгорания топлива. Он обладает выраженным отравляющим действием. Его нельзя почувствовать. У него нет цвета, вкуса и запаха.

Что такое обратная тяга?

Квартира - как сосуд с воздухом. Если закрыты все окна, двери и работает вытяжка, воздуху неоткуда появиться. Тяга в дымовом и вентиляционном каналах «опрокидывается», меняет направление. При обратной тяге кислорода в кухне не хватает. А при его нехватке в продуктах сгорания образуется угарный газ – бесцветный чрезвычайно токсичный газ без вкуса и запаха.

Симптомы отравления угарным газом

Слезятся глаза, кружится и болит голова. Чувствуется слабость, тошнота, сухой кашель, заторможенность сознания, появляются визуальные и слуховые галлюцинации.

Если у вас или ваших близких проявляются эти признаки следует:

- немедленно покинуть загазованную зону (в теплое время года выйти на улицу, в холодное - в проветриваемую комнату, на лестничную площадку).

- расстегните ворот и стягивающую одежду;

- обеспечьте покой и непрерывный доступ свежего воздуха;

- вызовите скорую медицинскую помощь по телефону «103»;

- разотрите энергичными движениями своего тело или пострадавшего;

- на голову и грудь положите холодный компресс;

- если пострадавший в сознании, напоите его теплым чаем, кофе.

Телефон газовой службы «104» .