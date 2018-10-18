2018-10-18T10:39:55+03:00
Звезды

Экс-режиссер ТЮЗа расскажет воронежцам о современном искусстве

Бесплатная лекция Александра Латушко пройдет в воскресенье в торговом центре
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Александр Латушко.Александр Латушко.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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21 октября с воронежцами встретится актер, педагог, режиссер Александр Латушко. Он много лет возглавлял ТЮЗ, создал там десятки спектаклей. В данный момент служит режиссером в филармонии.

В воскресенье Александр Николаевич приглашает на лекцию "Современное искусство: подлинник или подделка". На встрече присутствующие обсудят темы современной культуры: как отличить подлинное искусство от подделки, как творить в условиях коммерциализации культуры. Лектор также расскажет о своем опыте работы в театре.

Лекция пройдет на 2-м этаже ТРК "Арена". Начало в 18.00, вход бесплатный, необходима регистрация.

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