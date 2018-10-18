Проект Воронежской особой экономической зоны рассматривает Минфин

СЕГОДНЯ 10:11 2018-10-18T10:22:27+03:00

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В Новоусманском районе Воронежской области в ближайшее время начнут строить особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Центр». Параллельно с этим чиновники департамента промышленности займутся поиском потенциальных резидентов для ОЭЗ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев дал приказ ускориться, поскольку проект на создание ОЭЗ уже прошел общественную экспертизу, согласован в Минэкономразвитии, Минпромторге и находится на согласовании в Министерстве финансов России.

План мероприятий по созданию инженерной инфраструктуры для особой экономической зоны подписан, проработаны варианты по снижению цены на электроэнергию для резидентов ОЭЗ.

Напомним, по прогнозам, с 2020 по 2028 годы ОЭЗ может принести в регион до 200 млрд рублей инвестиций. Вложить в создание ОЭЗ собираются более 30 миллиардов рублей. Предполагается создать там около 3000 рабочих мест.

Президент Владимир Путин поддержал создание в Воронеже особой экономической зоны 7 августа.