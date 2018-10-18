В Воронежском ТЮЗе будут комментировать спектакли для незрячих зрителей

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-18T09:50:32+03:00

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18 октября Воронежский ТЮЗ присоединится к социальной акции безбарьерной среды для инвалидов в сфере культуры. Здесь стартует программа по поддержке людей с нарушениями зрения. Труппа адаптировала для тифлокомментирования спектакль по Твардовскому «Василий Теркин».

Тифлокомментирование сводится к тому, что те, кто слышит речь актеров, но не всегда понимает нюансы событий из-за того, что не видит обстановки на сцене, через наушники слышат тифлокомментатора. В промежутке между репликами актеров он описывает предметы на сцене, пространство или действия персонажей и их костюмы.

На спектакль в Воронеж приедет профессиональный тифлокомментатор Янина Исаичкина.

Следующий спектакль с тифлокомментированием пройдет 23 ноября, слабовидящие любители театра смогут посетить его бесплатно.