2018-10-18T06:43:24+03:00
Общество

Жители поселка под Воронежем пожаловались на жуткую свалку с грызунами и насекомыми

Горы отходов обнаружили на территории, принадлежащей местной ресурсоснабжающей компании
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: ОНФ в Воронеже.Фото: ОНФ в Воронеже.
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В самом центре поселка Стрелица в Семилукском районе Воронежской области образовалась стихийная свалка. Она занимает больше 10 соток земли на улице Комсомольской. Местные жители жалуются, что горы отходов стали рассадником грызунов и насекомых.

- Буквально в 60-70 метрах от свалки находятмя жилые дома. При сильном ветре полиэтиленовые пакеты и выброшенная упаковка летят на наши участки . Летом в жаркую погоду оттуда идет запах гниющих отходов, - рассказали жители поселка.

По данным Росреестра, участок, на котором растет свалка, находится в собственности местной ресурсоснабжающей компании. Ее директор является соучредителем поселковой управляющей компании, которая занимается, в частности, вывозом бытового мусора из жилого сектора. Согласно информации с публичной кадастровой карты, участок имеет вид разрешенного использования: для размещения иных объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

- Здесь же находится офис управляющей компании. До лета 2018 года собранные отходы она отвозила для дальнейшей утилизации и захоронения на полигон ТКО. Но около полугода назад неожиданно стала вываливать мусор прямо в центре поселка, – пожаловались люди.

Ни общественникам, ни депутатам поселкового совета народных депутатов ничего не известно о том, чтобы местная администрация утвердила этот участок в качестве места временного складирования ТКО. Более того, он используется с грубыми нарушениями санитарного и экологического законодательства. В частности, площадка не имеет твердого покрытия, поэтому существует угроза загрязнения грунтовых вод. С временной площадки мусор должны полностью вывозить не реже одного раза в 30 дней. Но отходы здесь накапливаются более шести месяцев

Активисты ОНФ направили обращения в несколько ведомств с просьбой провести проверку в отношении несанкционированной свалки и устранить ее.

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