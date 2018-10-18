Татьяна Толстая: Многие часто поднимаю гвалт на пустом месте, подождем, когда «Праздник» выйдет - и посмотрим, разорвать его на части или нет?

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-18T09:02:56+03:00

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17 октября в книжном клубе «Петровский» свои новые произведения воронежцам прочитала Татьяна Толстая. После чего известная писательница ответила на вопросы.

- Разгорелся скандал с еще недоделанным фильмом режиссера Алексея Красовского о блокаде Ленинграда. Претензии к тому, что это комедия. Одни считают, что это святотатство, другие - что нельзя указывать художнику. Как вы считаете, можно шутить на подобные темы? - спросила Татьяну Никитичну «Комсомолка». - Как определить меру таланта, кому позволительно это делать?

- Пока фильма нет - ни о чем судить нельзя. Я читала об этом скандале. Но хорошо знающие сценарий, видевшие съемки, говорят, что там придраться вообще не к чему. Совсем не к чему. Это очень странно звучит со стороны. Но пусть фильм выйдет, и тогда мы посмотрим, разорвать его на части или нет, - отметила писательница. - Слишком много было скандалов-обманов с этой «Матильдой», сколько было крику! Эротическое безумие… Тут другое основание для возмущения. То, как это подается, меня задевает. Но я удерживаюсь от вынесения своих суждений, пока картина не вышла… Мы же не знаем степень комедии… Иначе ведь и улыбнуться нельзя, надеяться нельзя, когда идет война, любить, петь о любви. «Вьется в тесной печурке огонь» тогда петь нельзя во время войны, следуя этой логике. Жизнь гораздо богаче, чем кажется. Но многие часто поднимаю гвалт на пустом месте. Так что подождем.

О том, что писательница думает про песни Шнура и про то, «загнется Америка» при Трампе или нет, читайте в ближайшее время на нашем сайте.