На клеточном уровне: воронежцам покажут выставку «Человек под микроскопом»

СЕГОДНЯ 08:21 2018-10-18T08:21:59+03:00

Ее можно будет увидеть бесплатно в торговом центре

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«Галерея в «Галерее» открывает очередную выставку. 26 октября на 2-м этаже в новом атриуме третьей очереди Центра Галереи Чижова разместится экспозиция «Человек под микроскопом». Это проект доктора биологических наук, профессора психологии ВФ МГЭУ Юрия Щербатых. Работая на кафедре гистологии Воронежского медицинского университета, он был так впечатлен красотой человеческого тела на микроуровне, что решил запечатлеть ее красками на холсте.

Экспозиция представит картины, на которых изображен внутренний мир человека, видимый под микроскопом. Юрий Щербатых посвятил выставку известному воронежскому гистологу, основоположнику научного направления по изучению факторов космического полета на регуляторные системы организма Александру Должанову.

Во время работы выставки автор проведет несколько встреч, на которых не только расскажет о своих картинах и даст пояснения по поводу устройства тела человека на клеточном уровне, но ответит на вопросы по темам «Как оставаться молодым и жить долго (психология долголетия)», «Как научиться быть счастливым и справляться со стрессами».

Выставка «Человек под микроскопом» продлится по 15 ноября, вход свободный.