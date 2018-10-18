В музее имени Крамского воронежцам споют фольклор и расскажут о редких книгах

СЕГОДНЯ 07:01 2018-10-18T07:01:04+03:00

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В художественном музее продолжается образовательная программа в рамках выставки «Люди и вещи. К 100-летию ВГУ». 18 октября там пройдет лекция «Редкие издания в библиотеке ВГУ». С ней воронежцев познакомит библиотековед, книговед, начальник отдела редких книг зональной библиотеки ВГУ Галина Ланцузская. Студенты могут посетить ее бесплатно. Начало в 18.30.

А 20 октября в выставочном пространстве музея состоится концерт-лекция «Традиционная одежда воронежских крестьян» от фольклорного ансамбля ВГУ «Терем». Артисты познакомят горожан с особенностях народного костюма Воронежской губернии, старинными песнями и фрагментами обрядов.

Начало в 16.00.