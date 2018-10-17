В Воронежской области столкнулись трактор и фура: один человек погиб

17 Окт. 22:46 2018-10-17T22:46:29+03:00

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ДТП с летальным исходом случилось в среду в 19.50. На 78 км автодороги «Воронеж-Тамбов» столкнулись трактор и «Ман». Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, за рулем первого транспортного средства был 33-летний молодой человек, грузовиком управлял 57-летний мужчина.

По предварительным данным, машины двигались в попутном направлении, и «Ман» врезался в трактор. В результате аварии погиб 57-летний водитель, спровоцировавший ДТП. Он скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. Уточняют обстоятельства и причины аварии.