Воронежская область примет участие в восьми образовательных программах
Воронежская область планирует принять участие в восьми федеральных программах, в рамках федерального национального проекта «Образование». Подробности участия в программах обсудили на совещании в правительстве области. Вот перечень программ:
«Современная школа»: обновление материально-технической базы, образовательных программ, внедрение новых методов обучения;
«Успех каждого ребенка»: дополнительное образование, профориентация и поддержка талантливых детей;
«Поддержка семей, имеющих детей»: создание единого федерального портала для родителей, центров скорой психолого-педагогической помощи родителям – к 2024 году;
«Цифровая образовательная среда»: создание к 2024 году центра цифрового образования (IT-куб), закупка высокотехнологичного оборудования;
«Учитель будущего»: организация переподготовки для педагогов, внедрение новой системы карьерного роста;
«Молодые профессионалы»: модернизацию профобразования, создание центра опережающей профессиональной подготовки;
«Социальная активность»: формирование сети центров поддержки добровольчества;
«Социальные лифты»: проведение ежегодных профессиональных конкурсов.