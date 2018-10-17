2018-10-17T20:17:18+03:00
Общество

Воронежская область примет участие в восьми образовательных программах

Подробности проектов обсудили в правительстве
Елена ФЕДЯШЕВА
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Воронежская область планирует принять участие в восьми федеральных программах, в рамках федерального национального проекта «Образование». Подробности участия в программах обсудили на совещании в правительстве области. Вот перечень программ:

«Современная школа»: обновление материально-технической базы, образовательных программ, внедрение новых методов обучения;

«Успех каждого ребенка»: дополнительное образование, профориентация и поддержка талантливых детей;

«Поддержка семей, имеющих детей»: создание единого федерального портала для родителей, центров скорой психолого-педагогической помощи родителям – к 2024 году;

«Цифровая образовательная среда»: создание к 2024 году центра цифрового образования (IT-куб), закупка высокотехнологичного оборудования;

«Учитель будущего»: организация переподготовки для педагогов, внедрение новой системы карьерного роста;

«Молодые профессионалы»: модернизацию профобразования, создание центра опережающей профессиональной подготовки;

«Социальная активность»: формирование сети центров поддержки добровольчества;

«Социальные лифты»: проведение ежегодных профессиональных конкурсов.

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