2018-10-17T22:47:38+03:00
Общество

В Воронеже пес, чудом избежавший отстрела, спас подростка

Прежний хозяин выбросил овчарку на улицу
Анна ПОПОЛИТОВА
Поделиться:
фото: предоставлено зоозащитникамифото: предоставлено зоозащитниками
Изменить размер текста:

Долгое время несчастный Мухтар бегал беспризорником по городу. В какой-то момент люди начали его опасаться и вызвали отстрел. С трудом зоозащитники отбили собаку и с помощью соцсетей стали искать ему любящую семью. Судя по всему, у Мухтара было тяжелое прошлое: людям он не доверял и боялся поднятой руки. Пару недель назад пес обрел крышу над головой - его забрала к себе жительница Воронежа Елена. А вчера, 16 октября, он отблагодарил человечество за любовь и сочувствие. Об этом на своей странице в соцсети рассказала горожанка Алла:

- Новая хозяйка Елена выгуливала питомца рано утром 16 октября в районе ул. 9 января. Внезапно пес стал настойчиво тянуть ее в кусты. Он упорно не хотел уходить. Заглянув в бурелом, женщина увидела лежащего подростка. Голова мальчика была в крови, кровь шла и из носа. Елена вызвала скорую, - написала женщина на своей странице в соцсети.

Зоозащитники не смогли выяснить, что же все таки случилось с подростком. По словам автора поста, известно только, что мальчик уже дома.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области столкнулись трактор и фура: один человек погиб
Воронежская область примет участие в восьми образовательных программах
Виталий Шабалатов стал и.о. вице-губернатора Воронежской области
В Воронеже УК оштрафовали на 250 тысяч за неисправный трубопровод, облезлые стены и разбитые стекла
Воронежец, будучи пьяным, катал пассажиров на катере по водохранилищу
За полгода в Воронежской области на сотрудников правопорядка нападали 28 раз
Воронежцев приглашают принять участие в генеральной уборке города
Заповедные бобры приглашают воронежцев в гости
16-летний парень из Воронежской области за глупый угон рискует на пять лет попасть в тюрьму
Экс-главу Хохольского района обязали сидеть дома и не пользоваться интернетом и почтой
Воронежские губернатор и мэр выразили крымчанам соболезнования в связи с терактом в Керчи
Ночью Воронеж погрузится в туман
В Воронежской области мужчина зарезал юношу
Столкновение «семерки» и КамАЗа унесло жизнь 54-летней жительницы Воронежской области