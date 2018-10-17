В Воронеже пес, чудом избежавший отстрела, спас подростка

17 Окт. 19:56 2018-10-17T22:47:38+03:00

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Долгое время несчастный Мухтар бегал беспризорником по городу. В какой-то момент люди начали его опасаться и вызвали отстрел. С трудом зоозащитники отбили собаку и с помощью соцсетей стали искать ему любящую семью. Судя по всему, у Мухтара было тяжелое прошлое: людям он не доверял и боялся поднятой руки. Пару недель назад пес обрел крышу над головой - его забрала к себе жительница Воронежа Елена. А вчера, 16 октября, он отблагодарил человечество за любовь и сочувствие. Об этом на своей странице в соцсети рассказала горожанка Алла:

- Новая хозяйка Елена выгуливала питомца рано утром 16 октября в районе ул. 9 января. Внезапно пес стал настойчиво тянуть ее в кусты. Он упорно не хотел уходить. Заглянув в бурелом, женщина увидела лежащего подростка. Голова мальчика была в крови, кровь шла и из носа. Елена вызвала скорую, - написала женщина на своей странице в соцсети.

Зоозащитники не смогли выяснить, что же все таки случилось с подростком. По словам автора поста, известно только, что мальчик уже дома.