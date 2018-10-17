Виталий Шабалатов стал и.о. вице-губернатора Воронежской области

СЕГОДНЯ 19:51 2018-10-17T19:56:08+03:00

Изменить размер текста: A A

18 октября 2018 года губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о назначении Виталия Шабалатова на государственную должность Воронежской области – исполняющим обязанности заместителя губернатора, первого заместителя, до согласования его кандидатуры в соответствии с законом.

Ранее, 17 октября, В.А.Шабалатов был освобожден от должности заместителя правительства региона в связи с досрочным прекращением полномочий.