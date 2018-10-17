Виталий Шабалатов стал и.о. вице-губернатора Воронежской области
фото с сайта правительства Воронежской области
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18 октября 2018 года губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о назначении Виталия Шабалатова на государственную должность Воронежской области – исполняющим обязанности заместителя губернатора, первого заместителя, до согласования его кандидатуры в соответствии с законом.
Ранее, 17 октября, В.А.Шабалатов был освобожден от должности заместителя правительства региона в связи с досрочным прекращением полномочий.