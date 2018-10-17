В Воронеже УК оштрафовали на 250 тысяч за неисправный трубопровод, облезлые стены и разбитые стекла

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-17T19:25:06+03:00

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Весной 2018 года по обращению жителя дома №50 по улице 121 Стрелковой дивизии (бывшее общежитие) Государственная жилищная инспекция провела внеплановую выездную проверку. Ее итогом стал протокол о многочисленных нарушениях. В здании не работал трубопровод горячего водоснабжения, со стен и потолка помещений общего пользования отслоилась побелка.

- В акте проверки инспектор также отметил, что в местах общего пользования не проведены работы по дезинсекции, не проведена ревизия электрооборудования и ремонт светильников, частично отсутствует остекление, не проведена уборка подъездов и придомовой территории, - рассказали в ГЖИ.

Протокол проверки стал основанием для обращения ГЖИ в суд по месту регистрации УК – в Мировой суд Центрального административного округа района Хамовники города Москва. В результате рассмотрения иска управляющей компании выписали штраф в размере 250 тысяч рублей.