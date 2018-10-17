Воронежец, будучи пьяным, катал пассажиров на катере по водохранилищу

СЕГОДНЯ 18:40 2018-10-17T18:40:02+03:00

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Транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении 51-летнего владельца катера «CHAPARRALBOATS215 SSI», который оказывал услуги по перевозке пассажиров по акватории водохранилища. При этом мужчина не имел не зарегистрированного ИП, но лицензии на этот вид деятельности. Его пассажиры, сами того не зная, серьезно рисковали. Более того, следователи выяснили, что зачастую «капитан», становясь за штурвал судна, был пьян!

- Материалы уголовного дела направили в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.