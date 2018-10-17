За полгода в Воронежской области на сотрудников правопорядка нападали 28 раз

СЕГОДНЯ 18:21 2018-10-17T18:21:56+03:00

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В 2017 году возбуждено 86 уголовных дел по фактам нападения на представителей власти: например на сотрудников полиции, Росгвардии, службы судебных приставов. В первом полугодии 2018 года таких дел было 28. А ведь максимальное наказание по статье 318 УК РФ - десять лет лишения свободы.

В июле 2018 года произошел очередной подобный инцидент: следователь вместе с сотрудниками полиции и понятыми прибыл к квартире многоэтажного дома в Ленинском районе, чтобы провести там обыск. Он расследовал уголовное дело о мошенничестве.

В тамбуре следователь СК представился, показал служебное удостоверение и предъявил хозяину постановление суда о производстве обыска. Тот сам когда-то был сотрудником правоохранительных органов. Мужчина стал угрожать увольнением, ссылаясь на влиятельных знакомых в правоохранительных и надзорных органах.

Потом же хозяин квартиры и вовсе ударил следователя кулаком в грудь. Его остановили полицейские. Только после этого мужчина позвонил супруге и попросил открыть дверь квартиры изнутри. Женщина кстати тоже не стала себя сдерживать: она ударила следователи в грудь и по плечу, а также постоянно хватала за руки.

Интересно, что в ходе следствия 30-летняя хозяйка сама заявила о противоправных действиях в отношении нее со стороны сотрудника регионального следственного управления. Но ей было отказано в возбуждении уголовного дела. Об избиении спустя три месяца заявил и 37-летний хозяин. Как сообщили в СУ СК РФ по Воронежской области, расследование уголовного дела продолжается.