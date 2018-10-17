Воронежцев приглашают принять участие в генеральной уборке города

СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-17T18:11:33+03:00

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20 октября в Воронеже пройдет общегородской субботник. Как обычно, первыми на уборку выйдут сотрудники коммунальных служб, муниципальных учреждений, госслужащие. Работы по наведению порядка развернутся как во дворах, так и в городских местах отдыха – парках «Динамо», «Орленок», лесопарке «Оптимистов» и на бульваре «Кольцовский».

Мэрия приглашает воронежцев также принять участие в генеральной уборке. Подробную информацию об организации субботника можно получить по телефонам:

Управление экологии: 228-31-88; 228-31-74

И в управах районов:

Железнодорожный: 223-02-75

Коминтерновский: 221-03-29

Левобережный: 254-74-03

Ленинский: 261-58-02

Советский: 225-93-82

Центральный: 252-44-42