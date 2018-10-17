Воронежцев приглашают принять участие в генеральной уборке города
20 октября в Воронеже пройдет общегородской субботник. Как обычно, первыми на уборку выйдут сотрудники коммунальных служб, муниципальных учреждений, госслужащие. Работы по наведению порядка развернутся как во дворах, так и в городских местах отдыха – парках «Динамо», «Орленок», лесопарке «Оптимистов» и на бульваре «Кольцовский».
Мэрия приглашает воронежцев также принять участие в генеральной уборке. Подробную информацию об организации субботника можно получить по телефонам:
Управление экологии: 228-31-88; 228-31-74
И в управах районов:
Железнодорожный: 223-02-75
Коминтерновский: 221-03-29
Левобережный: 254-74-03
Ленинский: 261-58-02
Советский: 225-93-82
Центральный: 252-44-42