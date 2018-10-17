Заповедные бобры приглашают воронежцев в гости

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-17T17:51:23+03:00

Воронежский заповедник создали 95 лет назад для сохранения популяции бобров Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На праздник приедут ожившие символы других заповедников и национальных парков

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В субботу, 20 октября, в Воронежском заповеднике им. В.Пескова во второй раз пройдет осенний праздник День Бобра, Добра и Леса. Это мероприятие экологической, экотуристической и культурной направленности. Праздничные мероприятия развернутся на трех площадках Центральной усадьбы заповедника.

- Главным героем праздника будет Бобр. Ведь именно для сохранения этого животного был создан Воронежский заповедник. Всего 95 лет назад вопрос о существовании бобра стоял очень остро и благодаря труду сотрудников Заповедной системы России этот вид был сохранен, - рассказали \в пресс-службе заповедника.

На праздник поздравить «виновника торжества» приедут представители других заповедников и национальных парков. Гости смогут познакомиться с их «ожившими» символами – ростовыми куклами охраняемых животных.

Праздник обещает быть веселым, полезным и ярким. В программе также мастер-классы, игры, выставка-продажа сувениров и многое другое.

Приезжайте, не пожалеете! Начало мероприятия в 11:00, место проведения – Центральная усадьба Воронежского заповедника. Если возникли вопросы, то звоните по телефону - 259-45-49.