16-летний парень из Воронежской области за глупый угон рискует на пять лет попасть в тюрьму

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-17T17:30:21+03:00

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16-летний житель села Костово Ольховатского района не так давно был в гостях у приятелей в поселке Конное. Там собралась компания молодых людей. Веселье потихоньку затухало и молодой человек решил найти себе новое развлечение.

Он увидел припаркованный автомобиль «ВАЗ-21099». Владелец транспортного средства, 35-летний житель села Костово, оставил его открытым, да еще и с ключами в замке зажигания. 16-летний парень решил воспользоваться этим. Уже очень ему не хотелось идти домой пешком. Он запустил двигатель автомобиля и выехал на проезжую часть.

Вот только юношу по пути остановили сотрудники ДПС. Конечно, документы на право управления автомобилем он предъявить не смог. Автомобиль был возвращен законному владельцу.

Между тем возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Сам юноша находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.