Экс-главу Хохольского района обязали сидеть дома и не пользоваться интернетом и почтой

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-17T17:22:54+03:00

Павел Пономарев находится под следствием уже почти полтора года. Фото: с сайта voronezh.er.ru

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В среду, 17 октября, в Ленинском районном суде пошла на новый виток сага об уголовном деле экс-главы Хохольского района Павла Пономарева.

Напомним, крупный чиновник попал под следствие в мае 2017 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Павел Пономарев принуждал бизнесмена пожертвовать 450 тысяч рублей на строительство храма и работу спорткомплекса. Получив отказ, глава района, по версии следствия, распорядился загородить входы в павильоны бизнесмена блоками и не давал ему торговать. Впрочем, сам Пономарев свою вину отрицает.

Адвокат экс-главы Хохольского района настаивал на том, что в связи с высоким статусом его подзащитного дело должен был возбуждать лично руководитель регионального СК Кирилл Левит. Что в итоге и было сделано. Пономарева снова задержали. Формально по новому уголовному делу, возбужденному по той же статье, нужно было избирать меру пресечения. Чем в Ленинском районном суде сегодня и занимались.

Во время заседания Пономарев, сидевший в «аквариуме», почувствовал себя плохо – заболело сердце. Ему померили давление, сделали кардиограмму, оказали первую помощь. В итоге суд все же принял решение. До 13 декабря Пономереву запретили пользоваться Интернетом, отправлять и получать письма по почте, покидать дом (за исключением визитов к следователю или посещения врача). Кроме того, экс-главе запретили общаться с другими фигурантами уголовного дела.