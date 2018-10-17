Воронежские губернатор и мэр выразили крымчанам соболезнования в связи с терактом в Керчи

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-17T17:27:27+03:00

По последним данным, в результате взрыва погибли 18 человек

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Александр Гусев и Вадим Кстенин направили крымчанам телеграммы с соболезнованиями в связи с терактом в керченском колледже.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате преступления, совершенного в керченском колледже, всем крымчанам. Искренне разделяем горечь невосполнимых потерь. Сил, стойкости – семьям погибших, скорейшего выздоровления – всем пострадавшим, – говорится в телеграмме губернатора.

- Особенно горько сознавать, что подавляющее большинство жертв теракта – молодые люди, только вступающие во взрослую жизнь, полные надежд и устремлений. Такому преступлению нет, и не может быть оправдания! Воронежцы скорбят вместе с вами. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, - отметил в своем сообщении мэр Воронежа.

Напомним, в результате взрыва и стрельбы в колледже Керчи пострадали больше полусотни человек, 18 – погибли.